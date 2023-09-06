محمد علي رشوان: بطولة الجودو والفعاليات الرياضية في العلمين ناجحة بكل المقاييس

كشف محمد علي رشوان، الحكم ولاعب الجودو الأولمبي الأسبق، تفاصيل بطولة الجودو والفعاليات الرياضية المختلفة في العلمين الجديدة، قائلا: إن إمكانيات العلمين تفوق ما كان الجميع يتخيله، مشيرا إلى أن بطولة العالم للجودو في العلمين، مقامة في مكان جميل جدا.

وأضاف محمد علي رشوان، الحكم ولاعب الجودو الأولمبي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، أن اللاعبين في العلمين كانوا يذهبون إلى الفندق، ويرجعون بالحافلة المكشوفة، ويرون جمال المكان هناك.

وأوضح أن: “الأجواء كلها كانت جميلة جدا، واللاعبين المصريين والعرب كانوا مبسوطين، والبطولة كانت ناجحة بكل المقاييس؛ لدرجة أن رئيس الاتحاد العربي والاتحاد الدولي أجمعا أن تقام تلك البطولة كل عام هناك”.

وأشار محمد علي رشوان، الحكم ولاعب الجودو الأولمبي الأسبق، إلى أن هناك وجود عربي كبير جدا في تلك البطولة، لافتا إلى أن هناك 6 فرق كويتية تضم حوالي 150 لاعبا، غير أولياء الأمور، وغيرهم.