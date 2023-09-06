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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب باردة جديدة.. نداء عاجل من الصين إلى القوى الكبرى

الصين
الصين

حث رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، اليوم الأربعاء،  القوى الكبرى على ضرورة أن تعارض المواجهة و"حرب باردة جديدة".

 

وجاء ذلك خلال لقائه بقادة يابانيين وكوريين جنوبيين ومن جنوب شرق آسيا في إندونيسيا.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال تشيانج، في بداية اجتماع رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة في العاصمة جاكرتا: "قد تنشأ خلافات ونزاعات بين البلدان بسبب التصورات الخاطئة أو المصالح المتباينة أو التدخلات الخارجية".

 

وتابع "لإبقاء الخلافات تحت السيطرة، ما هو ضروري الآن هو معارضة اختيار الجانبين، ومعارضة مواجهة الكتلة ومعارضة حرب باردة جديدة".

 

وجاءت ملاحظاته في اليوم الذي اجتمع فيه القادة وكبار المسؤولين بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لمناقشة مجموعة من القضايا التي طغت على اجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع.

 

وتشمل تلك القضايا خريطة أصدرتها بكين مؤخرا تطالب بمعظم بحر الصين الجنوبي، وهو خلاف بين الصين واليابان حول قرار طوكيو بالإفراج عن مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.

 

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الصيني قمة شرق آسيا المكونة من 18 دولة يوم الخميس حيث سيشارك أيضا هاريس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن هاريس "ستؤكد التزام الولايات المتحدة الدائم بالمحيطين الهندي والهادئ بشكل عام".

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