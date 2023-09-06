وكيل التعليم بالغربية يكرم أعضاء ومنسقي ومدير اللامركزية بطنطا لتميزهم

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أعضاء ومنسقي ومدير اللامركزية بإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور الدكتور أحمد الرفاعي، مدير إدارة اللامركزية بالمديرية، وذلك لتميزهم في إنجاز أعمال الصيانة البسيطة بمدارسهم، وإنهائها على الوجه الأكمل وتفعيل المشاركة المجتمعية في إنجاز جميع أعمال الصيانة البسيطة .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة غرب طنطا التعليمية، بقيادة مرفت مجاهد، مدير عام الإدارة، والأستاذة رشا شرشر، وكيل الإدارة، والأستاذ محمد عبد الرءوف، مدير إدارة اللامركزية بالإدارة، تقديراً على الجهد المبذول في إنجاز أعمال اللامركزية بمدارس الإدارة.

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