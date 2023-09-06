رئيس مياه القناة: إنهاء 95% من شبكات مدينة اللقاحات والأمصال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن إنجاز 95% من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، وتم الانتهاء من إنشاء عدية دفع موجه على ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوصوير بطول 300 متر، كما تم الانتهاء من إنشاء عدية دفع موجة على ترعة الكيلو 5 طريق الإسماعيلية القاهرة بطول 150 متراً.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ عدية دفع موجه أمام مدينة اللقاحات بطول 270 متراً، والانتهاء من إنشاء ثلاث عدية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير الأولي بطول 130 مترا، والثانية على ترعة الكيلو 7 بطول 370 متراً، والثالثة بمنطقة 6 أكتوبر بطول 200 متر، كما تم الانتهاء من أنشاء عديات معلقة علي مصرف المحسمة والمنايف قطر 12 بوصة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفة مستمرة ميدانيا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وتم الانتهاء من 95% من مد الشبكات، والذي يبلغ طوله 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع جميع المرافق الأخرى؛ الغاز الطبيعى، والكهرباء، والاتصالات.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال.

ووجه بالمتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت: “تعاملنا مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 300 مم بالتل الكبير، وخط 12 بوصة المغذي للورش الحرفية بمدينة المستقبل، وخط 300 مم بقرية العطار دائرة مركز أبو صوير، وخط 450 مم أمام محطة أبو صوير الكبرى".