المحكمة العليا تدرس قرارت زيلينسكي بتجريد المجرمين من جنسياتهم الأوكرانية

تدرس المحكمة العليا الأوكرانية، مدى شرعية المرسوم السري الذي أصدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء الجنسية الأوكرانية لكل من إيهور كولومويسكي وهينادي كوربان وآخرين، وفق ما ذكر موقع يوكرانين نيوز.

يأتي ذلك، بعد كشف مصادر لذلك، من داخل المحكمة العليا.

في 15 نوفمبر 2022، بدأ قرار المحكمة العليا الإجراءات في قضية دعوى كوربان ضد الرئيس زيلينسكي لإعلان المرسوم 502/2022 بشأن إنهاء الجنسية الأوكرانية لكوربان وكولومويسكي وأشخاص آخرين، والدفع بأنه غير قانوني وغير صالح.

قدم ممثل الرئيس طلبًا للمحكمة لطلب أدلة بمبادرة من جهاز الأمن الأوكراني في منطقة لفيف، وهي نسخ من خطاب جهاز الأمن الأوكراني.

ووفقا للرئيس، فإن الأدلة المذكورة المقدمة من وحدة أمن الدولة أصبحت الأساس لتقديم طلب فقدان الجنسية الأوكرانية، وبالتالي، فإن لها أهمية مباشرة عند النظر في هذه القضية.

وفي الأول من أغسطس، قررت المحكمة العليا مطالبة وحدة أمن الدولة بهذه الوثائق وحددت الموعد النهائي لتنفيذ الأمر حتى الأول من سبتمبر.

ومن غير المعروف ما إذا كانت وحدة أمن الدولة قد قدمت هذه الوثائق إلى المحكمة العليا.

