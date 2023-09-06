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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علي الحجار يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

صدى البلد

يحيي الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك يوم الأحد ١٠ سبتمبر برعاية قناة "الحياة".

وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتنقلها قناة "الحياة" حصريًا على الهواء مباشرة.

ويشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب، وأكد كامل أن الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر  النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة ١٩، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأشار محمود كامل إلى أن نقل الاحتفالية لكل الشعب المصرى، والشعوب العربية عبر قناة "الحياة" يعد رسالة تؤكد ريادة الفن المصرى فى الوطن العربى.

يقام على هامش الاحتفالية معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش فى بهو مبنى نقابة الصحفيين، ويفتتح المعرض فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكد محمود كامل أن الحفل يحضره الزملاء الصحفيون أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشى على جهوده الكبيرة فى التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.

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