عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن تطلق مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة

صدى البلد

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة (لا تزيد على خمس دقائق) ، صالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد 1973، هذا الانتصار الذي جسد أسمى معاني الوطنية والتضحية والبطولة وتفوق الاستراتيجيات العسكرية القائمة على العلم والتنظيم وحسن الإدارة، والتماسك المجتمعي لتحقيق أهداف الحرب في تحرير الأرض وتعزيز الكرامة الوطنية.
 
وتهدف  المسابقة  إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية والاجتماعية، استلهامًا من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال أفلام قصيرة، صالحة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخاطب النشء والشباب.
 
وتتضمن موضوعات المسابقة قصص عن بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب ، قصص أبطال حرب أكتوبر ( الأجداد والآباء ) من خلال أبنائهم واحفادهم، وتجارب المجتمعات المحلية في التصدي المبدع لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل ( أزمة كورونا – ازمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى...)، بالإضافة إلى قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.
 
وحددت الوزارة عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها المصداقية أن تكون الأفلام ( تسجيلية أو روائية) قائمة على قصص وخبرات حقيقية ، ودعمها بالوثائق والصور، والجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب، وأن يكون أسلوب الفيلم مناسب لمخاطبة النشء أو الشباب، بالإضافة إلى أن يكون صالح للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا تزيد مدته على خمس دقائق، كما أنه مسموح التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول.
 
وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام ( جائزتان عن كل موضوع) ، والتي سيتم اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة، الجائزة الواحدة قيمتها 10000 جنيه ، عشرة آلاف جنيه فقط لا غير، كما ستقوم الوزارة بعرض الأفلام الفائزة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، أيضا على بعض المواقع الصحفية والقنوات التليفزيونية .
 
وستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأفلام حتى يوم 30 سبتمبر الجاري  على البريد الإلكتروني للمسابقة [email protected] على أن يكون الفيلم محمل على جوجل درايف سيرفر  مفتوح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

شاهد.. أمطار غير مسبوقة منذ 2006 تسفر عن ضحايا ومفقودين في 3 دول

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا له برفقة زوجته وأبنائه في لندن

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

ياسين بونو يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

التضامن تطلق مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ