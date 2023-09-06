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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

معهد التخطيط يختتم برنامجًا تدريبيًا حول إدارة وتحليل البيانات

صدى البلد

 اختتم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إدارة وتحليل البيانات: تطبيقات من الحياة العملية" لمجموعة من طالبات كلية البنات – جامعة عين شمس" قسم الرياضيات".

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، أن التدريب يأتي في إطار الدور الذي يقوم به المعهد باعتباره مركز فكر، وتفعيلاً لأحد أبرز المهام التي يقوم بها فيما يتعلق بخدمة المجتمع ورفع القدرات البشرية والمعرفية للشباب بمختلف الجامعات المصرية.

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معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات كلية البنات

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معهد التخطيط القومي يعلن استمرار فتح باب التقدم لبرنامجي الماجستير المهني


وأضافت الحداد ، أن البرنامج تناول العناصر الرئيسية للتطبيقات الرياضية وتحليل البيانات باستخدام برامج MATHCAD، وSPSS وLINGO ، وذلك بهدف ربط الطلبة بالتطبيقات الحديثة وتطورات العلم وانعكاساتها في الواقع العملي، كما تضمن البرنامج ندوة عن تأثير التكنولوجيا الحيوية على الدولة والمجتمع بهدف تعزيز الرؤية النقدية والمعرفية لدى الطلبة، ورفع الوعي لديهم بمثل هذه القضايا ذات الأهمية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نخبة متميزة من شباب وأساتذة المركز، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للمتدربين بحضور كلٍ من د. زلفى شلبي المشرف العلمي على البرنامج، ود. هبه جمال الدين الأستاذ المساعد بالمركز.

معهد التخطيط القومي جامعة عين شمس الأساليب التخطيطية

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