شباب الجامعات يشاركون مصر الخير في تعبئة الشنط المدرسية قبل توزيعها

تستعد مؤسسة “مصر الخير”، لعودة العام الدراسي الجديد، بتعبئة وتجهيز الشنط المدرسية المقرر توزيعها على طلاب المدارس المجتمعية والتي توفر من خلالها المؤسسة الفرص التعليمية لجميع الطلاب المتسربين من التعليم وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء الداعمين من المؤسسات التعليمية بالمجتمع، وعلى رأسهم الجامعات والمدارس الدولية والحكومية.

وشارك ، في حملة تعبئة الشنط المدرسية، طلاب جامعة "نيو جيزة"، إذ قام طلاب الجامعة بتعبئة 500 شنطة مدرسية من بين الشنط المقرر توزيعها على الطلاب، وذلك بحضور الدكتورة / لمياء محسن عميدة كلية الطب البشري بجامعة نيو جيزة والدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير وعدد من القيادات والعمداء بالجامعة حيث استغرقت عملية تعبئة 500 شنطة مدرسية، أكثر من 3 ساعات متواصلة شارك فيها طلاب جامعة نيو جيزة ، مساهمة ومشاركة منهم في التطوع والدعم المجتمعي في تعبئة الشنط المدرسية.

وقال الدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير أنه سعيد بفاعاليات هذا اليوم الذي يأتي ضمن استعدادات مؤسسة مصر الخير لحملة التعليم تمهيداً لاستقبال العام الدراسي الجديد،

مؤكداً على أن مشاركة جامعة نيو جيزة اليوم في فعاليات التعبئة هي شرارة بدء عملية تجهيز وتعبئة الشنط المدرسية المقرر توزيعها على طلاب المدارس في جميع المحافظات حتى نستطيع توزيعها على كافة الطلاب قبل وقت كافي من الدراسة لإدخال البهجة والسرور عليهم وتحفيزهم للاستعداد لبداية عام دراسي جديد

وأشار مدير أول التعليم أن مؤسسة مصر الخير تعمل في قطاع التعليم علي مدي سنوات لدعم والمساهمة في توفير الفرص التعليمية للتعليم الأساسي والمجتمعي ، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء الداعمين من المؤسسات التعليمية بالمجتمع، وعلى رأسهم الجامعات والمدارس الدولية والحكومية.

من جانبها أعربت الدكتورة لمياء محسن عميدة كلية الطب البشري بجامعة نيو جيزة عن سعادتها وشكرها لمؤسسة مصر الخير علي مشاركة جامعة نيو جيزة وبصفة خاصة طلاب كلية الطب للمشاركة الطلاب في حملات مؤسسة التي بدات مع شهر رمضان والان نحن سعداء للانتقال الي بداية جديدة في المشاركة مع مؤسسة مصر الخير في الاعداد لحملة المدارس من خلال تعبئة شنط المدارس ونحن سعداء انها بدأت بمشاركة طلاب كلية الطب والاهم المشاركة المستمرة مع مؤسسة مصر الخير التي اعطتنا الفرصة لمشاركة طلاب الطب بان يكون لهم دور اجتماعي بمساعدة كل الاساتذة والعاملين بالكلية لاعطاء الفرصة للطلاب ومساعدتهم للخروج بيوم ناحج ومتكامل للمشاركة الفعالة ونتطلع للعمل مع مؤسسة مصر الخير اكثر و اكثر وبنفس الحماس.

والجدير بالذكر بأن الشنطة المدرسية التي تستهدف مؤسسة مصر الخير توزيعها على طلاب المدارس هذا العام تحتوي على "عدد 5 كشكول ٦٠ ورقة عربى، وكشكول لغة إنجليزية، و كراسة ٢٨ ورقة ٩ سطر، وكراسة ٢٨ ورقة مربعات، وكراسة رسم بيانى، وكراسة رسم، و كراسة ٢١ سطر، وقلم جاف، وقلم رصاص، واستيكة، وبراية، ومسطرة، ومقلمة هندسية، وعلبة ألوان خشب ١٢ لون".