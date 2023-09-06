«شكلي واد مُوزّ».. أحمد السعدني يوجه رسالة لريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنانة ريهام عبد الغفور؛ بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أحمد السعدني، صوره تجمعه بـ بريهام عبد الغفور، وعلق عليها: "نادرا أما بنزل صورة لحد في عيد ميلاده، بس حقيقي الصورة دي، شكلي فيها واد مُوزّ.. بحبك يا ريكو وبحترمك وبقدرك.. كل سنة وأنتي طيبة يا روح قلبي".

وحلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج “صدى الملاعب”، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “عمر” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ”، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت ريهام عبد الغفور : "ابني بيشتغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا إننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت إني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني، خصوصا إن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسة إني ممكن أحرج".

وأضافت: “لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة” من حيث الأداء، مع دخولي مجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمالا غير جيدة”.

وتابعت ريهام عبد الغفور: “والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها، ولكني كنت أستشيره في بعض الأدوار، وفى إحدى المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة”.