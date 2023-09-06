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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تتابع مشروعات التنمية المستدامة بشمال سيناء.. صور

صدى البلد

تفقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، المشروعات التنموية الزراعية التي تنفذها الوزارة بشمال سيناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقطاعات الوزارة والجهات البحثية التابعة لها بالمتابعة الدورية للمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة ضمن خطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء.

وفي مستهل زيارته نقل "زغلول" تحيات وزير الزراعة للفرق البحثية المشاركة في أعمال التنمية لمشروعات التوسع الأفقي للأراضي بمنطقتي رفح والشيخ زويد مؤكدا الدعم الكامل لمثل هذه الدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع.

 

وأشاد "زغلول" بتكاتف الجهات البحثية التابعة للوزارة والجامعات المصرية المشاركة في هذا العمل، ودعا " رئيس مركز بحوث الصحراء "  الفرق البحثية المشاركة إلى الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء،  وشدد  على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقا للبرنامج الزمني المحدد ، واعدا بتذليل أي عقبات وسلبيات تواجه تنفيذها.

 

وفي سياق متصل تابع "رئيس مركز بحوث الصحراء" مشروع الخدمات الزراعية بشمال سيناء لتنفيذ تكليفات الوزير نحو التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء  لتقديم الدعم الفني واللوجيستي للزراع بالمناطق المتاخمة للمراكز الخدمية.

 

تأتي فعاليات الزيارة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستمرارا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم لإحداث تنمية زراعية مستدامة على أرض سيناء.

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