ضبط مالك شركة بسوهاج استولى على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من المبلغين، وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.