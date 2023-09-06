برلماني: الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان علامة فارقة في تاريخ العلاقات بينهما

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه؛ هو ما يعكس اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى تقدير مصر للجهود المبذولة من الجانب الياباني في سبيل دعم المشروعات الوطنية في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وقال "محسب"، في بيان، إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والياباني على استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري، متوقعا أن تشهد مصر زيادة في عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

وأشار إلى الجهود المبذولة؛ من أجل نمو عدد السياح القادمين إلى مصر، من جلال جذب سائحين جدد من دول متنوعة، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من تحقيق هدفها بجذب 15 مليون سائح خلال العام الجاري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر واليابان لديهما حرص متبادل على تطوير العلاقات بينهما، متوقعا أن يكون الحوار الاستراتيجي بين البلدين- والمقرر انعقاده في ديسمبر 2023 بالعاصمة اليابانية طوكيو- علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بما يعظم النفع المشترك بين الشعبين.

ولفت إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر حيث بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة .

وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية والتطلع تشجيع شركات القطاع الخاص اليابانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة في مصر، من خلال تقديم عرض وافي بكل الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات عن السوق المصري، مؤكدا أن الظروف والمتغيرات العالمية تدفع دول العالم نحو تطوير شراكتها من أجل تحقيق التكامل.

كما لفت إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن باعتبارها البوابة الرئيسية إلى القارة السمراء، ومن ثم يمكن لليابان الاستفادة من موقع مصر المتميز.

وثمن "محسب"، تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزز التنسيق بينهما أن المباحثات برهنت على تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، لافتا إلى إلى وجود استعداد ياباني لتعزيز دورها في المنطقة وأن تكون لاعب فاعل في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.