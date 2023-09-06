ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالعاصمة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطلين وسائق "لاثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام، وبندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار.



كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرامين.. وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

