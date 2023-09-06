تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين، بحوزتهما أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت تنسيقاً وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، اعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة محملة بـ 41000 عبوة سجائر أجنبية الصنع "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.



وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.