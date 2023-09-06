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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكالة بيت مال القدس تقيم معرضا متنوعا بمقر جامعة الدول العربية

صدى البلد

أقامت وكالة بيت مال القدس الشريف، معرضا للصور، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، يقدم حصيلة 25 عاما من عمل المؤسسة في خدمة القدس وأهلها المرابطين، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية.

تأتي إقامة الوكالة، التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لهذا المعرض في إطار اهتماماتها بدعم القطاعات الاجتماعية الحيوية بالمدينة المقدسة، وتقديم المساعدة لسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم.

وتضمن المعرض قسما خاصا عن المحطات التاريخية في مسار لجنة القدس، وآخر عن حصيلة مشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف، خلال 25 عاما، مدعومة بصور وبيانات تُظهر حجم الإنجاز، الذي تجاوز 200 مشروع كبير وعشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ناهز 64 مليون دولار أمريكي، وقسما آخر حول منشورات الوكالة عن المدينة المقدسة ومركزها الديني والحضاري، وتاريخ ارتباط المغاربة بها، بينما ضم قسم آخر منتجات لجمعيات ومؤسسات مقدسية شريكة.

وشمل هذا القسم حيزا كبيرا للتعريف بالفنون والثقافة الفلسطينية من خلال المنتجات التقليدية ذات المنشأ الفلسطيني من القدس، منها الأزياء، والمنسوجات اليدوية والحلي، والمنتجات الخشبية والسيراميك والهدايا والديكورات، والمقتنيات والأدوات المنزلية، وإبداعات الصناع التقليديين.
 

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