بوتين: توافق مع ولي العهد السعودي على خفض إنتاج النفط لاستقرار السوق

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية ، اليوم الاربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال: “توافق مع ولي العهد السعودي على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق”.

كانت قد ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن روسيا تعتبر الغرب يقف لها بالمرصاد، وما دعمها للرئيس الأوكراني إلا محاولة منها لدعم النازية الجديدة.

وأردفت الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ادعى أن الغرب يتعمد دعم زعيم يهودي أوكراني لتمجيد النازية.

وكرر بوتين، الادعاء بأن قادة كييف نفذوا "إبادة جماعية" مدعومين من قبل النازيين الجدد ضد الملايين من الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا .