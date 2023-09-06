ضبط تشكيلين عصابيين مسلحين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلين عصابيين مسلحين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بدمياط.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام عدد من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص، نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما، وضبط التشكيل العصابي الأول، ويتكون من 7 عاطلين، منهم 5 لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي دمياط والدقهلية؛ وذلك حال تواجدهم بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومركبة "توك توك" ودراجة نارية" بدون لوحات معدنية.



كما تم ضبط التشكيل العصابي الآخر، مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، يقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وفردان محليان، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.