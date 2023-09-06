عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة السكان بالحسنة ترصد نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

رصدت الوحدة الفرعية للسكان بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، نتائج الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ،  التي نفذتها مديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن ،  آواخر شهر اغسطس الماضي،  في اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية ، ووضع آليات لحلها .

 

474طفلا وطفلة :

 

وأكدت عبير عاشور مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز ومدينة الحسنة ،  انه تم تطعيم 474 طفلا وطفلة  من عمر يوم حتى ١٠ سنوات     بمركز و مدينه الحسنة،  في جميع أنحاء ربوع و قرى مركز الحسنه .

حيث تم  تطعيم عدد 70  طفل أقل من عام ، وعدد ٢٠٦ طفل من عمر عام حتى ٥ سنوات ، ١٩٨ طفل من عمر خمس سنوات الى ١٠ سنوات من الأطفال ذكور و اناث من أبناء مركز و مدينه الحسنة و القري التابعه لها. 

وأضافت عبير عاشور رئيس وحدة السكان الفرعية بالمركز،  ان جميع اعضاء وحدة السكان بالمدينة شاركوا فى تسهيل عمل  حملة التطعيم  ضد مرض شلل الاطفال .

حيث شارك كلا من  مصطفي اسماعيل ، رشا سمير  تحت اشراف  سعد خليل بغدادى  رئيس مجلس ومدينة الحسنة و محمد المغربى سكرتير المدينة بالاضافة الى الفريق الطبى برئاسه الدكتور احمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنه و الفريق المعاون له .

txt

تمهيدا لافتتاحه.. متابعة التجهيزات بالمركز التكنولوجي بالحسنة في شمال سيناء

الحسنة حملة التطعيم الاطفال شلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

شاهد.. أمطار غير مسبوقة منذ 2006 تسفر عن ضحايا ومفقودين في 3 دول

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورا له برفقة زوجته وأبنائه في لندن

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

ياسين بونو يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

التضامن تطلق مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ