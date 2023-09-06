وحدة السكان بالحسنة ترصد نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

رصدت الوحدة الفرعية للسكان بمركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، نتائج الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، التي نفذتها مديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع مجالس المدن ، آواخر شهر اغسطس الماضي، في اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية ، ووضع آليات لحلها .

474طفلا وطفلة :

وأكدت عبير عاشور مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز ومدينة الحسنة ، انه تم تطعيم 474 طفلا وطفلة من عمر يوم حتى ١٠ سنوات بمركز و مدينه الحسنة، في جميع أنحاء ربوع و قرى مركز الحسنه .

حيث تم تطعيم عدد 70 طفل أقل من عام ، وعدد ٢٠٦ طفل من عمر عام حتى ٥ سنوات ، ١٩٨ طفل من عمر خمس سنوات الى ١٠ سنوات من الأطفال ذكور و اناث من أبناء مركز و مدينه الحسنة و القري التابعه لها.

وأضافت عبير عاشور رئيس وحدة السكان الفرعية بالمركز، ان جميع اعضاء وحدة السكان بالمدينة شاركوا فى تسهيل عمل حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال .

حيث شارك كلا من مصطفي اسماعيل ، رشا سمير تحت اشراف سعد خليل بغدادى رئيس مجلس ومدينة الحسنة و محمد المغربى سكرتير المدينة بالاضافة الى الفريق الطبى برئاسه الدكتور احمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنه و الفريق المعاون له .