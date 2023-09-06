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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق اختبارات القبول بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

صدى البلد

تُعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، حيث حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد عن ٢٠٠ طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

ويتم تقييم الطلاب من خلال اجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، كما تقام المقابلات الشخصية من قِبل لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل، وذلك تأكيدًا لحرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافيةوالمساواة بين جميع المتقدمين.

 

جدير بالذكر أن التقديم مازال متاح للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢١٠ درجة عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، على أن يتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣، 

وللتسجيل للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec


عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فىتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكاملأهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعيالمستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فيالمجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤو

 

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