دعم المشروعات بالمجتمعات الأفقر.. تفاصيل قرار «العربية للتنمية الزراعية» والـ«الفاو»

اتفقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، على دعم مشروعات في المنطقة العربية، للعمل معًا لدعم جهود الأمن الغذائي في المنطقة العربية، عبر المكاتب القُطرية، خاصة في الدول التي تعانى عدم الاستقرار وحالات عدم أمن غذائي.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، للدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والوفد المرافق له بمقر الفاو في القاهرة.

بحث اللقاء أنشطة المنظمتين الحالية والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتناول النقاش مجالات التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الفاو والتي شملت الاتفاق على العمل معًا لمزيد من التنسيق في دعم المشروعات المؤدية لتحسين سبل كسب العيش خاصة في المجتمعات الأفقر، والتي تؤكد جهود الدول فى معالجة التحديات التي تواجهها.

ودعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للاشتراك مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في تعاون ثلاثي يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق للتعامل في قضايا الأمن الغذائي الشائكة والمعقدة في المنطقة العربية.

كما تم الاتفاق على التعاون في عدد من الأنشطة في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي 28 في الإمارات العربية المتحدة من خلال المبادرات التي ستطلقها الفاو حول الزراعة وتغير المناخ والأنشطة التي تعمل منظمة الفاو على تنفيذها من خلال الجناح الخاص بها.