أول تعليق من الكرملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى كييف

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الأوكرانية؛ مؤكدا أنه لن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية هناك.



ووفقا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي بشأن زيارة بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن واشنطن تخطط لمواصلة تمويل المجهود الحربي الأوكراني "حتى آخر أوكراني".

ووصل بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في بادرة دعم حيث يدخل هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية في شهره الرابع بمكاسب صغيرة فقط.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد سمعنا تصريحات متكررة بأنهم (الأمريكيون) يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف طالما استغرق الأمر".

وأضاف: "بعبارة أخرى، سيستمرون في دعم أوكرانيا في حالة حرب وشن هذه الحرب حتى آخر الأوكرانيين، دون ادخار أي أموال لهذا الغرض".

وأكد: "هذه هي الطريقة التي ننظر بها إليها، نحن نعرفها. ولن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية الخاصة."



وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي، الغير معلنة اليوم، الأربعاء، بعد ساعات من شن روسيا أول هجوم صاروخي لها في أسبوع فوق العاصمة الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤولون أمريكيون إن رحلة بلينكن تهدف إلى تقييم الهجوم المضاد لأوكرانيا منذ 3 أشهر وإشارة إلى استمرار الدعم الأمريكي لجهود كييف لطرد قوات الكرملين بعد 19 شهرا من الحرب وسط مخاوف بين بعض الحلفاء الغربيين بشأن وتيرة التقدم.

وأشار المسؤولون إلى أن طرق التصدير البديلة المحتملة للحبوب الأوكرانية ستتم مناقشتها أيضا بعد خروج روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود وقصفها المتكرر لمرافق الموانئ في منطقة أوديسا حيث يتم نقل معظم الحبوب إلى الخارج.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة بلينكن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة تتراوح بين 175 مليون دولار أمريكي و200 مليون دولار أمريكي. كما أنه من المتوقع تقديم مجموعة مساعدات عسكرية أكبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسيتم مناقشة قضايا أخرى، بما في ذلك دعم الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب، بناء على إعلان بلينكن، في يونيو، عن 1.3 مليار دولار أمريكي كمساعدات للمساهمة في إعادة بناء كييف، مع التركيز على تحديث شبكة الطاقة التي قصفتها روسيا في الشتاء الماضي.