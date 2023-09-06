زراعة الشيوخ: استضافة مصر المؤتمر الدولي للصحة يؤكد اهتمامها بتحديات القضية السكانية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن استضافة مصر المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية، يؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية نظرا لتأثيرها السلبى علي كافة أوجه التنمية.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن قضية الزيادة السكانية تعد المصدر الرئيسي لعدد كبير من القضايا و المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية.



وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدل الزيادة السكانية بشكل كبير، يؤثر سلبيا علي معدل الإنتاج والنمو بأى دولة، حيث تلتهم الزيادة السكانية أى معدلات نمو في مختلف القطاعات، متابعا،: علي سبيل المثال رغم ما تشهده البلاد من توسع كبير في المشروعات الزراعية والعمل علي ضم ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية، إلا أن مازالت البلاد في حاجة إلي معدلات أكبر في الإنتاج الزراعى وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وذلك نتيجة لزيادة معدلات الزيادة السكانية بشكل أكبر، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيه.

وثمن الجبلي، خطوات الدولة بقيادة الرئيس السيسي التى تعمل علي مواجهة تلك القضية وفي نفس الوقت تحاول زيادة معدلات الإنتاج وتحسين معيشة المواطن، من خلال المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة وكذلك المبادرات الرئاسية للصحة والتأمين الصحي الشامل والقضاء علي العشوائيات وغيرها.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية التوعية بالقضية السكانية، مثمنا، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمى للسكان، والتي تضمنت توضيح للأزمة ومخاطرها على العالم وتحديدا قارة أفريقيا، حيث وصفها الرئيس بأنها أحد أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا.



وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لمواجهة تلك القضية بمشاركة كافة مؤسسات الدولة فيها بشكل متكامل، بهدف الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية، والتى تتضمن تنظيم الأسرة بكل أبعاده، وكيفية دمج خدماتها مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.