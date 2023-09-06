مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

هدد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بالرحيل عن الفريق بسبب أحمد مصطفى سيد “زيزو”.

وعلم “صدى البلد” من مصدر موثوق داخل نادي الزمالك، أن أوسوريو سيرحل عن قيادة الفريق، في حال رحيل زيزو.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو ربط بقائه في منصب المدير الفني باستمرار زيزو خاصة أن الفريق الأبيض ممنوع من القيد.

وكان أحمد مصطفى سيد"زيزو" لاعب الزمالك، توج بلقب أفضل جناح أيمن في الموسم الماضي من رابطة الأندية المحترفة، بتصويت الجماهير.

ويشار إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة عماد البناني والتي تم تعيينها عقب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس مرتضى منصور قبل أسبوعين، تعمل على تجديد عقد زيزو واستمراره في الزمالك.