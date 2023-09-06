عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: بدء حصاد 153 ألف فدان ذرة تابعة لقطاع استصلاح الأراضي

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، بدء حصاد محصول الذرة الصفراء بالأراضي التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الصفراء بالقطاع بلغ 153 ألف فدان.

وقال عبدالعال - في بيان، اليوم الأربعاء- إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتسهيلا عليهم؛ تم تجهيز مجفف لمحصول الذرة، من خلال الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة بمطروح وتبلغ طاقته 240 طنا في اليوم، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر وسرعة تسويقه.

جدير بالذكر أن المساحات المنزرعة بالذرة خلال هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين فدان من الذرة الشامية (نيلي صيفي) وحوالي 400 ألف فدان ذرة رفيعة، وأن سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين هو 9 آلاف جنيه للذرة الشامية البيضاء و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشامية الصفراء وهذا هو الحد الأدنى للتوريد، حيث يتم محاسبة المزارع على سعر الذرة يوم التوريد إذا كان أعلى من سعر الضمان وفي صالح المزارعين، وأن وزارة الزراعة كانت قد قامت بتوفير التقاوي المنتقاة الجيدة للذرة والتوسع في إنتاجها.

وتعتبر الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لأنه متعدد الأغراض، سواء كمدخلات في صناعة الأعلاف، وكذلك صناعة الزيوت، وذلك لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

شكري: عودة سوريا لجامعة الدول تمهد لدور عربي أكثر فعالية ويحفظ سلامتها الإقليمية

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ