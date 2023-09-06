الزراعة: بدء حصاد 153 ألف فدان ذرة تابعة لقطاع استصلاح الأراضي

أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، بدء حصاد محصول الذرة الصفراء بالأراضي التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الصفراء بالقطاع بلغ 153 ألف فدان.

وقال عبدالعال - في بيان، اليوم الأربعاء- إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتسهيلا عليهم؛ تم تجهيز مجفف لمحصول الذرة، من خلال الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة بمطروح وتبلغ طاقته 240 طنا في اليوم، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر وسرعة تسويقه.

جدير بالذكر أن المساحات المنزرعة بالذرة خلال هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين فدان من الذرة الشامية (نيلي صيفي) وحوالي 400 ألف فدان ذرة رفيعة، وأن سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين هو 9 آلاف جنيه للذرة الشامية البيضاء و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشامية الصفراء وهذا هو الحد الأدنى للتوريد، حيث يتم محاسبة المزارع على سعر الذرة يوم التوريد إذا كان أعلى من سعر الضمان وفي صالح المزارعين، وأن وزارة الزراعة كانت قد قامت بتوفير التقاوي المنتقاة الجيدة للذرة والتوسع في إنتاجها.

وتعتبر الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لأنه متعدد الأغراض، سواء كمدخلات في صناعة الأعلاف، وكذلك صناعة الزيوت، وذلك لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.