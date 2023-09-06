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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شطب العضوية ورفضه منصبا إداريا بالنادي| الأزمات تلاحق حسن شحاتة داخل الزمالك

مرتضي منصور وحسن
مرتضي منصور وحسن شحاتة

شطب عضويته وترشحه لانتخابات الزمالك.. أزمات لاحقت الكابتن حسن شحاتة لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة عقب فتح باب الترشح لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة داخل القلعة البيضاء.

وأثارت أزمة شطب عضوية حسن شحاتة، من قبل المستشار مرتضي منصور، من داخل نادي الزمالك، جدل كبير بين جماهير وعشاق القلعة البيضاء، فما حقيقة شطب عضوية حسن شحاتة وما موقفه للترشح لانتخابات الزمالك؟

أزمة شطب عضوية حسن شحاتة

وفجر حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حول شطب عضويته من داخل نادي الزمالك، وسر ابتعاده عن الساحة الكروية في الفترة الأخيرة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك ألغي عضويته، والذي قام بها داخل نادي الزمالك منذ سنوات ماضية، ولكنه سوف يقوم بعمل عضوية جديدة داخل نادي الزمالك ليتواجد داخل القلعة البيضاء.

براءة مرتضي منصور من عضوية حسن شحاتة

وأكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، في تصريحات تليفزيونية، أن عضوية الكابتن حسن شحاتة لن تحذف أو تلغى من نادي الزمالك.

وأشار فاروق جعفر، إلى أن ما ينشر بشأن إلغاء عضوية حسن شحاتة من قبل المستشار مرتضى منصور، أمر غير صحيح، وقام أحمد مرتضي منصور بتوضيح الأمر مع حسن شحاتة.

أحمد مرتضي منصور وحسن شحاتة

وقال فاروق جعفر أن أحمد مرتضى منصور، قام بالحديث مع الكابتن حسن شحاتة وقال له بكل احترام: "أبويا لم يقم بشطب عضويتك من نادي الزمالك، وأن أحدا لا يستطيع شطب عضوية حسن شحاتة من نادي الزمالك”.

وعقب فاروق جعفر أن هذا الموقف أثبت براءة المستشار مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، معقبًا: “بقول شهادة حق أمام الجميع”.

حقيقة ترشح حسن شحاتة لانتخابات الزمالك

وكشف حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، عن حقيقة خوض إنتخابات نادي الزمالك المقبلة، وذلك عقب اجتماع قدامى الزمالك من أجل حسم موقفهم من انتخابات القلعة البيضاء.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لم يفكر على الإطلاق فى خوض إنتخابات الزمالك؛ لأنه لا يستطيع أن يكون إداريًا، ولكن سوف يساعد الزمالك فى أى منصب أو خارج أى منصب.

وتابع شحاتة: "كنا لا نتمني أن يكون الزمالك فى هذه الأزمات الكبيرة وتحديدًا المادية، بجانب وقف القيد، ومن الصعب أتواجد فى الظروف الحالية، وإذا تواجدت لابد أن يكون لدي حلول حتي أوافق على أى منصب لو تم العرض عليّ”.

طلبات الترشيح لانتخابات الزمالك

يذكر أنه فُتح في العاشرة من صباح يوم الإثنين 4 من سبتمبر، باب الترشح لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية، ولمدة 8 ساعات يوميا، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح  لانتخابات نادي الزمالك، مواصلتها تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة لليوم الثالث، وتقدم ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك، أمس، بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة، خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

بينما تقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية، أمس الأول، على منصب أمين الصندوق، كما تقدم كلا من: أحمد عفيفي، ورجب رواش، وأحمد فوده نصير، بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

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