التنمية الصناعية: تمديد مهلة حجز 790 قطعة أرض مدرجة على خريطة الاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب ١٤ محافظة، حتى ١٤ سبتمبر الجاري بدلًا من ٦ سبتمبر، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنحهم مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

ويأتي مد المهلة نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز ٧٩٠ فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة.



وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى ٢٧ سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية ١.٧ مليون م٢، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .

ودعت الهيئة المستثمرين الصناعيين الجادين إلى سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها ١٥٢ فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.