وزير الخارجية المغربي: هدفنا الخروج بنتائج وتصورات ملموسة للدفع قدما بالعمل العربي

أعرب وزير الخارجية المغربي، خلال إجتماع وزراء الخارجية العرب، فى كلمته اليوم، بعدما تسلمت المغرب رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن إعتزاز المملكة المغربية بترأس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأضاف وزير الخارجية المغربي: “هدفنا جميعا الخروج بنتائج ملموسة وتصورات عملية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك، وأتقدم بالشكر والتقدير لوزير خارجية جمهورية مصر على ما بذله من جهود قيمة طيلة رئاسته للدورة، وللأمانة العامة ولطاقمها وفى مقدمتهم الامين العام للجامعة”.

وتابع وزير الخارجية المغربي، أن الوضع العربي الراهن يظل مشروطا بالهشاشة فى سياق دولي تنافسي، لافتا إلى أن تداعيات الفجوة الغذائية والتغيرات المناخية التي يعتبر العالم العربي من أكثر المناطق تأثيرا منها، أنعكست سلبا على المواطن العربي.