مستقبل وطن الشروق ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي المدينة.. السبت المقبل

أعلن المهندس إبراهيم شفيق أمين حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق ، عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة الشروق بالمجان ، وذلك بالتعاون بين أمانة الشروق والمركز الطبى لجامعة بدر بمدينة الشروق، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة الشروق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وأوضح أمين القسم بحزب مستقبل وطن بمدينة الشروق ، أن القافلة تأتي في إطار ما يوليه حزب مستقبل وطن من أهمية قصوى للجانب الطبي لمواطني المدينة والتخفيف من أعباء الأسرة المصرية ، ودعما من الحزب لأهالي المدينة، مضيفا: وذلك لما للقافلة من أثر على سكان المدينة وتواجد أعضاء الحزب بين الجمهور والإحساس باحتياجاتهم الفعلية من خلال النزول لهم على أرض الواقع.

ولفت المهندس إبراهيم شفيق، إلى أن القافلة تشمل: الكشف الطبي المجانى والعلاج المجانى أيضا، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا ، لافتا إلى أن الحزب سوف يوفر أتوبيسات مجانية لتوصيل السكان من وإلى المركز.

وأشار أمين القسم، إلى أن القافلة الطبية تشمل التخصصات التالية: "الفم واللثة والأسنان - أمراض الباطنة - أطفال - نساء وتوليد - أمراض القلب وأرتفاع ضغط الدم والدهون بالدم - أمراض السكر والغدد الصماء - الأمراض الروماتيزمية".