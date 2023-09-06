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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز يكشف العائق الأكبر أمام الشركات والمصانع الألمانية

شولتز
شولتز

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أن نقص "العمالة الماهرة" هو أكبر عقبة تقف أمام الشركات والمصانع الألمانية داعيا جميع الجهات المسؤولة إلى تطبيق (قانون العمالة الماهرة) الذي اعتمدته الحكومة أخيراً.


وقال شولتز، في خطاب أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، إن 13 مليون موظف على رأس عملهم في الوقت الراهن سيذهبون حتى منتصف القرن الحالي إلى التقاعد الأمر الذي يفرض على ألمانيا استقطاب هذا العدد على الأقل إذا أرادت الحفاظ على رخائها الاقتصادي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، دعا مكاتب أحوال الأجانب إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لتسريع الإجراءات والبت في طلبات العمل من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الألماني قد صدق في شهر يونيو الماضي على قانون جديد وصفته حكومة المستشار أولاف شولتز بـ «التاريخي» و«الأفضل في العالم» من أجل اجتذاب العمال الماهرين من الخارج.

ويستند القانون الجديد إلى النموذج الكندي الذي يعتمد على (نظام النقاط) ويراعي عمر المتقدم وإتقانه اللغة الألمانية وخبراته المهنية ويسهل كذلك إجراءات لم الشمل وإصلاح نظام منح التأشيرات ومحاربة البيروقراطية وتحسين ما وصفه المستشار الألماني بـ "ثقافة الترحيب" بالمهاجرين.

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