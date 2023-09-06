أبو الغيط: التحديات الراهنة تستلزم التعاون العربي في إطار العمل المشترك

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب المستمرة في أوكرانيا تمثل عودة مخيفة لصراعات القوي الكبرى.



وأضاف ابو الغيط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن التحديات الراهنة تستلزم التعاون العربي في إطار العمل العربي المشترك، مؤكدا أنه يجب التحرك على نحو عاجل لحل الأزمة السودانية.

وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأزمة السودانية أثرت سلبا على حياة المواطنين وعلى استقرار السودان، واطلقنا مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وأشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الجانب الحوثي مازال يضع العراقيل إمام حل الأزمة في اليمن.