تعليم الإسكندرية: 600 مدرسة تعاقدت على شراء الزي من إنتاج طلاب التعليم الفني

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مدرسة رشدي الصناعية بنات التابعة لادارة شرق التعليمية لمتابعة مبادرة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بالمحافظة.

وكشف الدكتور عربي أبو زيد، في تصريحات خلال الزيارة التفقدية لمدرسة رشدي الصناعية، أن المديرية أطلقت المبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفني على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة وبأسعار تنافسية، مشيرًا إلى تعاقد 600 مدرسة بالإسكندرية، سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وأشار "أبوزيد" إلى أن هذه المبادرة تأتي لرفع التكلفة عن أولياء الأمور والتخفيف على الأسر المصرية، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية فى التعليم الفنى بمحافظة الإسكندرية بفضل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والفني، ودعم محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وحول الاستعدادات للمدارس، قال "أبوزيد" إن المديرية استعدت جيدًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم إنجاز أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة، بالإضافة إلى دخول مدارس جديدة الخدمة هذا العام لزيادة استيعاب أعداد الطلاب لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس.

وأضاف إلى أنه توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس المختلفة بمدارس المحافظة وبناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية أولى بها وزير التربية والتعليم، لبناء قدرات المعلمين، سواء فى آليات التعامل وطرق التدريس والثقافة العامة.