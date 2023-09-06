رفع 15 ألف طن نتاج تطهير المصارف والترع بنطاق المنزلة

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أنه تم رفع 15 ألف طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع بنطاق مركز ومدينة المنزلة بالإضافة إلى رفع 430 طن قمامة و50 طن أتربة من كافة شوارع المدينة وقرى المركز على مدار 3 أيام.

ومن جانبه ..أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة لمتابعة تنفيذ أعمال الحمله المشار إليها .

وأوضح أنه تم رفع ناتج التطهير من حرم الترعة طريق الفروسات وعلي البحر الصغير بالطريق الزراعي وطريق البحر ، ورفع ناتج تطهير الطريق المؤدي إلي ميت شريف وطريق الهاويس ورفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بالعديد من المناطق وذلك في اطار الحرص علي المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.

