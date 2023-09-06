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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل برنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي بين مصر واليابان.. نوفمبر المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البدء في تفعيل البرنامج هذا العام، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل، وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر 2023.

جاء ذلك فى إطار برنامج التبادل الطلابي لمراحل التعليم الثانوي بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن عدد الطلاب المصريين 12 طالبا، حيث من المقرر أن يقوموا بزيارة لطوكيو خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار 3 أيام متتالية، والتي من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها، عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصري، إلى جانب برنامج ترفيهي، يتضمن القيام بجولات تثقيفية؛ للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو.

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري؛ فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية.

كما يتضمن برنامج الزيارة، تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة، وفي مقدمتها أهرامات الجيزة، والمتحف الوطني، والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصري الكبير.

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