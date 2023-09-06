غدا.. إغلاق حمام موسى للصيانة.. والمدينة تناشد الزوار الحفاظ على النظافة

أعلن مجلس مدينة طور سيناء عن غلق حمام موسي غدا الخميس للصيانة الأسبوعية ونظافة العيون الكبريتية من أجل الحفاظ علي العيون الكبريتية نظيفة وخاصة في ظل تزايد إقبال المواطنين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء.

وقد تقرر غدا الخميس غلق حمام موسى وذلك لأعمال الصيانة والغسيل على أن يتم استئناف العمل الجمعة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والزائرين لحمام موسي.



وناشد مجلس مدينة طور سيناء المواطنين الحفاظ علي حمام موسي من السلوكيات الخاطئة .

وكان افتتح محافظ جنوب سيناء مزار حمام موسي بعد إغلاق دام عاملين في خلال جائحة كورونا العالمية وسط فرحة كبيرة من اهالي طور سيناء .

حمام موسي

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