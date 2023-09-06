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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تركيا إلى 5 أشخاص

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين، أحدهما أجنبي، وإصابة 5، وتضرر 560 مسكنا، و663 مكان عمل؛ جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة إسطنبول.

فيما أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، وفاة 3 وفُقدان 3 آخرين في كيركلاريلي.

وقال وزير الداخلية، في كلمة ألقاها بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الأمطار الغزيرة بمناطق في القسم الأوروبي من المدينة، وصلت إلى 125 كيلوجراما لكل متر مربع.

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وكان شخصان قد لقيا مصرعهما؛ بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة، بعض المناطق في إسطنبول ودمرتها في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، بدأت الأمطار الغزيرة في الجزء الشمالي من إسطنبول، أكبر مدن تركيا، واشتدت في منطقتي أرناؤوط كوي وباشاك شهير، مما أدى إلى تحول الطرق إلى أنهار.

وقال مكتب والي إسطنبول، في بيان، إن الشخصين لقيا مصرعهما بسبب الفيضانات في منطقتي باشاك شهير وكوتشوك شكمجة.

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