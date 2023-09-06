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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس رومانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط أجزاء من مسيرات روسية داخل بلاده

رئيس رومانيا
رئيس رومانيا

أعلن وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأربعاء، أن أجزاء من مسيرات روسية سقطت في أراضي البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، إن الضربات الجوية الروسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر واحد من حدود رومانيا مع أوكرانيا يوم الثلاثاء، وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وجاء تصريح يوهانيس بعد يوم من اعلان كييف أن الطائرات الروسية بدون طيار قد انفجرت على الأراضي الرومانية، وهو ادعاء نفته بوخارست.

وأضاف الرئيس الروماني: "أخبرني وزير الدفاع أننا قد تعرضنا لهجمات اليوم فقط، والتي تم التحقق منها على بعد 800 متر من حدودنا".

وتابع يوهانيس، متحدثا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، إنها "كانت قريبة جدا جدا".

وأضاف: "يمكنني أن أخبرك أنه لا توجد قطعة ولا طائرة بدون طيار ولا جزء من جهاز هبط في رومانيا".

وشنت موسكو ضربات جوية بعيدة المدى على أهداف في أوكرانيا منذ بداية حربها العام الماضي.

ومنذ يوليو، عندما تخلت موسكو عن صفقة رفعت الحصار الروسي الفعلي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ضربت مرارا وتكرارا الموانئ النهرية الأوكرانية التي تقع عبر نهر الدانوب من رومانيا.

وأبلغت أوكرانيا عن الاشتباه في وجود أسلحة روسية تحلق فوق جيرانها أو تحطمها، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي، عدة مرات خلال الحرب.

وفي أخطر حادث، توفى شخصان في بولندا بصاروخ سقط بالقرب من الحدود في نوفمبر الماضي. وقالت بولندا وحلفاء الناتو في وقت لاحق إنه صاروخ دفاع جوي أوكراني خاطئ.

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