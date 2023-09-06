ساعة بـ 10 ملايين جنيه ..كارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

كارلوس ساينز الإسباني سائق فريق فيراري تعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1 الإيطالي، حيث تم سرقة ساعة اليد الخاصة بـ كارلوس ساينز عقب السباق الذى أقيم في مضمار مونزا .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

يقيم كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في فندق يقع وسط ميلانو ، وعقب خروجة من الفندق اعترض طريقة 3 رجال وقاموا بسرقة ساعة اليد الخاصة به حيث تم انتزاعاها من يده بالقوة .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1



قام سائق فريق فيراري بمطارة الأشخاص هو وبعض المارة ، وبالفعل تمكن من السيطرة عليهم، وتم القبض عليهم من خلال الشرطة .

ساعة كارلوس ساينز سائق فريق فيراري من نوع "ريتشارد ميل"، وتقدر هذه الساعة بـ 323 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 9 ملايين و 980 ألف جنيه مصري تقريباَ .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

الجدير بالذكر أن السائق الإسباني كارلوس ساينز حصد المركز الثالث من سباق فورمولا-1 الإيطالي، حيث تم السباق علي مضمار مونزا الذى يبعد عن وسط ميلانو بـ 20 كم تقريباَ .