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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساعة بـ 10 ملايين جنيه ..كارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

ارلوس ساينز يتعرض
ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

كارلوس ساينز الإسباني سائق فريق فيراري تعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1 الإيطالي، حيث تم سرقة ساعة اليد الخاصة بـ كارلوس ساينز عقب السباق الذى أقيم في مضمار مونزا .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

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يقيم كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في فندق يقع وسط ميلانو ، وعقب خروجة من الفندق اعترض طريقة 3 رجال وقاموا بسرقة ساعة اليد الخاصة به حيث تم انتزاعاها من يده بالقوة .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1


قام سائق فريق فيراري بمطارة الأشخاص هو وبعض المارة ، وبالفعل تمكن من السيطرة عليهم، وتم القبض عليهم من خلال الشرطة .

ساعة كارلوس ساينز سائق فريق فيراري من نوع "ريتشارد ميل"، وتقدر هذه الساعة بـ 323 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 9 ملايين و 980 ألف جنيه مصري تقريباَ .

ارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

الجدير بالذكر أن السائق الإسباني كارلوس ساينز  حصد المركز الثالث من سباق  فورمولا-1 الإيطالي، حيث تم السباق علي مضمار مونزا الذى يبعد عن وسط ميلانو بـ 20 كم تقريباَ .

 

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