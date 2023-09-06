باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة فى البداية.. خاص

كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل “سفاح الجيزة” والذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال باسم سمرة فى تصريح خاص : رفضت فى البداية مشاركتى فى مسلسل “سفاح الجيزة” ظنا منى أن الدور الذى قد يعرض على هو سفاح الجيزة ولم أكن أرغب فى تقديمه ولكن بعد أن قالوا لى اننى مرشح لدور الضابط حازم بدأت اعيد التفكير فى الدور خاصة اننى كنت وقتها اقوم بتصوير عملين هما “بابا المجال” و"بطن الحوت".

وأوضح باسم سمرة : عندما علمت بتفاصيل الدور وجدتها فرصة لتقديم دورا مختلفا عن الشخصيات التى قدمتها من قبل.

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصةشاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.