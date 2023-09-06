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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول غربي يعترف: القوات الأوكرانية تحقق تقدمًا في الهجوم المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مسؤول غربي إن القوات الأوكرانية تحقق "تقدمًا تدريجيًا  وبشكل منهجي" فيما يخص الهجوم المضاد، لكنه يتخلله مشكلة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ذكر المسئول، أن مشكلة الهجوم  أنه  "أبطأ مما كان متوقعًا قبل شهرين" .

ولفت  المسؤول إلى إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا "كان أكثر حركة  لقوات المشاة بدون معدات ومركبات، بأكثر  مما تصورنا" بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام.

وذكر أن لهذا، ميزة وهي الاحتفاظ بالكثير من المعدات العسكرية.

وفي الاجتماع المقبل لوزير الدفاع في منتصف سبتمبر، من المرجح أن ينصب التركيز على دعم المعدات والتأكد من أن المعدات في أفضل حالة ممكنة.

إزالة الألغام الهجوم المضاد القوات الأوكرانية المسؤول

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