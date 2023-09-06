أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 290ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1ر2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 95ر0 في المائة ليبلغ مستوى 52ر19224 نقطة فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 97ر0 في المائة ليبلغ مستوى 15ر3807 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 61ر0 في المائة ليبلغ مستوى 7ر5585 نقطة.

