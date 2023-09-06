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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات في مدينة العلمين خلال صيف 2023 | صور

سيارات ظهره بالعلمين
سيارات ظهره بالعلمين خلال صيف 2023

يذهب الكثير من المواطنين خلال فصل الصيف الي المدن الساحلية لقضاء العطلة مع عائلاتهم وأصدقائهم ، بالإضافة الي الاستمتاع بأوقاتهم ويقوم هؤلاء المواطنين بالذهاب الي هذه المدن بسيارتهم التي قاموا بشرائها سابقا لتساعدهم علي التحرك وقضاء احتياجاتهم بسهولة ومن ضمن هذه السيارات مرسيدس C180، وبي إم دبليو X1، وسكودا أوكتافيا ، وفولكس فاجن، وجيب جراند شيروكي .

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- في ذلك السياق كشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري عن أشهر 5 سيارات تواجدوا في مدينة العلمين خلال صيف 2023 :

1-  مرسيدس C180 السيدان

زودت سيارة مرسيدس C180 موديل 2010 بمحرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي ، ينتج قوة 154 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9 ثواني .

مرسيدس C180 السيدان موديل 2010

تتوافر سيارة مرسيدس C180 السيدان موديل 2010 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- سكودا اوكتافيا موديل 2016

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا السيدان علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1400 سي سي ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 216 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 50 نيوتن/متر، وقوة 140 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

سكودا اوكتافيا موديل 2016

تتواجد سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- بي إم دبليو  X1  الـ SUV

تستمد سيارة بي إم دبليو  X1 موديل 2012 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 11.9 كم/ساعة، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

 بي إم دبليو  X1 موديل 2012 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تباع سيارة بي إم دبليو  X1 موديل 2012 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- فولكس فاجن باسات موديل 2019

تحتوي سيارة فولكس فاجن باسات علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 125 حصان، وعزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتستهلك 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 فولكس فاجن باسات موديل 2019  السيدان

تأتي سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2019  السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

5- جيب جراند شيروكي

تتسارع سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 الـ 4×4 من وضع السكون  وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعة 5700 سي سي ، وتحتاج الي 12.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 360 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر .

جيب جراند شيروكي موديل 2022 تباع بسوق السيارات المصري 

جيب جراند شيروكي موديل 2022 تباع بسوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه ، ويختلف السعر حسب قيمة السيارة السوقية .

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