محافظ بورسعيد: منظومة الإدارة المالية بالمحافظة شهدت تطورا كبيرا بعد التحول الرقمي

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها بأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الأربعاء/ مع وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية طارق البسيوني، والوفد المرافق، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد.

وأشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد، مؤكدا تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية بالمحافظة.