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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية مجانية للشباب على المهن الحاكمة

صدى البلد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تلقى طلبات الراغبين في الحصول على التدريب المهني على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وهي : مهنة تصنيع السجاد والكليم، وأعمال الخوص والإكسسوارات والخرز والمشغولات اليدوية باللواء صبيح، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات المياة ومواتير الغاطس بموط والفرافرة ، وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 /2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهني وتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات للشباب من الجنسين، لتأهيلهم واصقال مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح احمد حسين طليب مدير المديرية ، أن البرامج المقدمة للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة بشرط التفرغ الكامل للتدريب خلال فترة الدورات، كما يحصل المتدربين علي شهادة معتمدة باتمام التدريب تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، مع تسليمهم أدوات وملابس التدريب مجاناً ، وتأمين صحي ضد الاصابات خلال التدريب، ومكافات للأوائل، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي صورة بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية، وصورة من المؤهل الدراسي إن وجد.

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