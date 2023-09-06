قوافل إرشادية وتوزيع شتلات لمزارعي جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تعمل على وضع خطة مبكرة للتوسع في مساحات القمح، من قبل عددًا من المختصين والمعنيين بملف القمح على مستوى إدارات المديرية، ليجري العمل عليها بداية من الآن وحتى موسم التوريد المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المديرية تقوم بشن العديد من القوافل الزراعية، وتوفير الأسمدة وتقاوي القمح اللازمة للمزارعين لتشجيع المواطنين على التوسع في زراعة القمح، لكونه من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر، لافتًا إلى أن خطة العمل المتكاملة بين الإدارات وبعضها تسهم في تسهيل عمل القوافل الزراعية، وتساعد في تحقيق أفضل النتائج بشأن ملف القمح، مع تقديم التسهيلات والحوافز من قبل الدولة في هذا الشأن للمزارعين كالتسعير المجزي للقمح.

وأوضح أنه جرى توزيع الأسمدة على المزارعين وفقًا لأولوية زراعة القمح ، مشيرا إلى تكثيف التواصل الدائم مع المزارعين وقيام المهندسين بدورهم الإرشادي، له دور إرشادي وتوعوي في جعل المزارعين يزرعون محصول القمح بأعلى كفاءة ودقة متقنة، مع ضرورة مراعاة التجمعات التنموية الجديدة، وتشجيع المزارعين الجدد على زراعة القمح، وأيضًا الوصول للأماكن الجديدة والتي لم يسبق زراعة قمح بها وتتوافر بها الإمكانيات اللازمة لزراعته.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل الزراعية ليس دورها تقديم التوعية والإرشاد فقط، بل تقوم برصد وحصر المشاكل التي تواجه المزارعين و سبل حلها، مشيرًا إلى أهمية إجراء التشابك مع جميع الإدارات وتوجيه كافة الجهود نحو التوسع في زراعة القمح، وتحقيق المستهدف منه لهذا الموسم مع عمل غرفة عمليات مستمرة كآلية ومؤشر لقياس مدى التقدم في هذا الأمر، وحل أي مشكلة تواجه المزارعين على وجه السرعة.

وأعلن أن المديرية تهتم بكافة المحاصيل الزراعية ولم تغفل أي منها، حيث أنه جاري توفير احتياجات وطلبات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي، من الشتلات بكافة أنواعها، والتقاوي، وأيضًا الأسمدة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير شتلات متنوعة من الخضروات كالطماطم والباذنجان والفلفل بالجمعية الزراعية بمدينة نويبع بقيادة المهندس محمد صلاح مدير الجمعية.

وأكد أن هذه الشتلات تعد الطلبية الأولى للموسم الزراعي الحالي، وسيجري توفير كافة الشتلات للمزارعين بكافة مدن المحافظة، وذلك سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، تنفيذًا لتوجهات الدولة.

شتلات

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