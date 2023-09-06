فتح باب الالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء الأحد المقبل

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على فتح باب القبول للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2023-2024، والتي جرى افتتاحها بمدينة طور سيناء بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر فتح باب التقدم لمدة 19 يومًا، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تجري بمنتهى الدقة ووفقًا لمعايير وشروط محددة، ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية تساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://dualedu.moe.gov.eg/home

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8

مدرسة ويز

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