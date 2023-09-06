مصرع 16 شخصًا في قصف روسي على بلدة شرقي أوكرانيا

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، لقوا مصرعهم، فيما أصيب كثيرون في هجوم روسي على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور كييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلا إن سوقًا ومتاجر وصيدلية أصيبت في المدينة الصناعية القريبة من ساحة المعركة، وعلى بعد حوالي 19 ميلَا من مدينة باخموت، حيث كان القتال عنيفا منذ أشهر.

وقال زيلينسكي: “يجب هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن”.

فيما ذكر وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن 28 شخصًا على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي استهدف سوقا بوسط المدينة.