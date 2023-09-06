أحدهم حالة خطيرة.. إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين في عملية طعـــ.ن بالقدس القديمة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الأربعاء، بإصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أحدهم جراحه خطيرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

قالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 56 عاما أصيب بجروح خطيرة في هجوم القدس بعد تعرضه للطعن في الجزء العلوي من الجسم، كما أصيب سائح يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بعد إصابته بجرح سطحي في بطنه، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عدد المصابين ارتفع إلى 3، أحدهم حالته خطيرة.

كما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" باعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما من القدس الشرقية، وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت باعتقاله بعد تحديد هويته أنه منفذ هجوم الطعن بالقرب من البلدة القديمة في القدس.

وقالت الإذاعة العبرية، أن منفذ العملية مصاب بجروح، وحالته الصحية غير معروفة حتى الأن، وتم اعتقاله.

ومن جانبها ، قالت حركة حماس، إنّ عملية الطعن في القدس هي رد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحاماتٍ للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.

ووجه المتحدث باسم الحركة محمد حمادة، التحية لمنفذ عملية القدس، مشدداً على أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.

وبيّن أن عملية الطعن تثبت بالدليل القاطع أنه مهما فعل الاحتلال من جرائم، فإن لن يكسر إرادة المقاومة المتصاعدة.

ولفت حمادة إلى أن المقاومة الفلسطينية متواجدة دوماً في الميدان وردها لا يتأخر.

ودعى أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الرباط والحشد بالأقصى، وإفشال مساعي الاحتلال والمستوطنين التهويدية بحقه.