منها المولات والمطارات.. الحكومة: نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة.. تفاصيل

أحيط مجلس الوزراء باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة فيروم مصر" لإنتاج الصوامع، وهو ما يأتي في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.



و استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.