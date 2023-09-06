عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها المولات والمطارات.. الحكومة: نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة.. تفاصيل

صدى البلد

أحيط مجلس الوزراء باشتراك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة فيروم مصر" لإنتاج الصوامع، وهو ما يأتي في إطار جهود توطين صناعة الصوامع في مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.


و استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن هذا الملف، وآليات تنفيذ هذه الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ