رد طبيعي.. حركة حماس الفلسطينية تعلق على حادث الطعن بالقدس

علقت حركة حماس الفلسطينية ،اليوم الأربعاء، على عملية الطعن في القدس المحتلة والتي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين إسرائيلين أحدهم في حالة خطيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما، وزعمت أنه منفذ عملية الطعن.

وقالت حركة حماس الفلسطينية، إنّ عملية الطعن في القدس هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما تتعرض له القدس وأهلها من اقتحاماتٍ للأقصى وهدم للبيوت وحرب تهجير واعتداءات على الحرائر والتعليم.

ووجه المتحدث باسم الحركة محمد حمادة، التحية لمنفذ عملية القدس، مشدداً على أن العملية رسالة بأن أهل القدس ثابتون في أرضهم، مرابطون في قدسهم، ولن يتزحزحوا منها.

وبيّن أن عملية الطعن تثبت بالدليل القاطع أنه مهما فعل الاحتلال من جرائم، فإنه لن يكسر إرادة المقاومة المتصاعدة.

ولفت حمادة إلى أن المقاومة الفلسطينية متواجدة دوماً في الميدان وردها لا يتأخر.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الرباط والحشد بالأقصى، وإفشال مساعي الاحتلال والمستوطنين التهويدية بحقه.